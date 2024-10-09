Tuyển AI Engineer Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty TNHH HQSOFT
- Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu Phường 05, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ phát triển các mô hình AI/ML: Tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các thuật toán trí tuệ nhân tạo, học máy phục vụ cho hệ thống DMS.
Xử lý và phân tích dữ liệu: Làm việc với các tập dữ liệu lớn từ các hệ thống phân phối, thực hiện tiền xử lý, làm sạch và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa các mô hình AI.
Triển khai và tối ưu hóa các mô hình: Hỗ trợ trong việc triển khai các mô hình AI lên các hệ thống phân phối thực tế và tối ưu hóa các mô hình đó để đạt được hiệu suất cao.
Làm việc với các công nghệ AI hiện đại: Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ như Deep Learning, NLP, Computer Vision trong các bài toán của hệ thống DMS.
Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Hỗ trợ team trong việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ mới nhằm cải thiện hệ thống.
Phối hợp với các phòng ban khác: Làm việc cùng với các nhóm phát triển phần mềm, kinh doanh để đảm bảo giải pháp AI tích hợp mượt mà vào hệ thống DMS hiện có.
Hỗ trợ phát triển các mô hình AI/ML: Tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các thuật toán trí tuệ nhân tạo, học máy phục vụ cho hệ thống DMS.
Hỗ trợ phát triển các mô hình AI/M
Xử lý và phân tích dữ liệu: Làm việc với các tập dữ liệu lớn từ các hệ thống phân phối, thực hiện tiền xử lý, làm sạch và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa các mô hình AI.
Triển khai và tối ưu hóa các mô hình: Hỗ trợ trong việc triển khai các mô hình AI lên các hệ thống phân phối thực tế và tối ưu hóa các mô hình đó để đạt được hiệu suất cao.
Làm việc với các công nghệ AI hiện đại: Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ như Deep Learning, NLP, Computer Vision trong các bài toán của hệ thống DMS.
Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Hỗ trợ team trong việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ mới nhằm cải thiện hệ thống.
Phối hợp với các phòng ban khác: Làm việc cùng với các nhóm phát triển phần mềm, kinh doanh để đảm bảo giải pháp AI tích hợp mượt mà vào hệ thống DMS hiện có.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Machine Learning
Deep Learning
TensorFlow
PyTorch
Keras
Python
R
Tại Công ty TNHH HQSOFT Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức - Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện và cởi mở. - Thời gian làm việc: 8.00 AM – 17.30 PM, Thứ 2 – Thứ 6, Nghỉ hàng tuần Thứ 7 & Chủ nhật. Thời gian đáp ứng tối thiểu 4 ngày/ tuần - Địa điểm làm việc: Lầu 2, Tòa nhà 72/24 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HQSOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI