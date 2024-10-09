Tuyển AI Engineer Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển AI Engineer Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH HQSOFT
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty TNHH HQSOFT

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty TNHH HQSOFT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu Phường 05, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phát triển các mô hình AI/ML: Tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các thuật toán trí tuệ nhân tạo, học máy phục vụ cho hệ thống DMS. Xử lý và phân tích dữ liệu: Làm việc với các tập dữ liệu lớn từ các hệ thống phân phối, thực hiện tiền xử lý, làm sạch và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa các mô hình AI. Triển khai và tối ưu hóa các mô hình: Hỗ trợ trong việc triển khai các mô hình AI lên các hệ thống phân phối thực tế và tối ưu hóa các mô hình đó để đạt được hiệu suất cao. Làm việc với các công nghệ AI hiện đại: Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ như Deep Learning, NLP, Computer Vision trong các bài toán của hệ thống DMS. Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Hỗ trợ team trong việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ mới nhằm cải thiện hệ thống. Phối hợp với các phòng ban khác: Làm việc cùng với các nhóm phát triển phần mềm, kinh doanh để đảm bảo giải pháp AI tích hợp mượt mà vào hệ thống DMS hiện có.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 4, chuyên ngành CNTT - Có kiến thức cơ bản về Machine Learning và Deep Learning. - Nắm vững các framework như TensorFlow, PyTorch hoặc Keras. - Có khả năng lập trình tốt với Python, R, hoặc các ngôn ngữ liên quan. - Có khả năng làm việc nhóm/độc lập và giao tiếp tốt - Chủ động, cẩn thận trong công việc
Machine Learning
Deep Learning
TensorFlow
PyTorch
Keras
Python
R

Tại Công ty TNHH HQSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hỗ trợ trong quá trình thực tập - Cơ hội huấn luyện, đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức - Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện và cởi mở. - Thời gian làm việc: 8.00 AM – 17.30 PM, Thứ 2 – Thứ 6, Nghỉ hàng tuần Thứ 7 & Chủ nhật. Thời gian đáp ứng tối thiểu 4 ngày/ tuần - Địa điểm làm việc: Lầu 2, Tòa nhà 72/24 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HQSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH HQSOFT

Công ty TNHH HQSOFT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72/24 Phan Đăng Lưu, P.5, Q. Phú Nhuận, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

