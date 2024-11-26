Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ VIETSTATS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Jamona Heights, 210 Bùi Văn Ba, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu các xu hướng và đề xuất các giải pháp, ứng dụng hoặc mô hình sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)/ Dữ liệu lớn (Big Data),các công nghệ mới vào hoạt động phân tích và dự báo xu hướng kinh tế, thị trường;

Thực hiện xây dựng các thuật toán và ứng dụng AIđể cung cấp các giải pháp nghiệp vụ chuyên sâu nhằm tối ưu hóa các báo cáo phân tích chỉ số kinh tế và dự báo xu hướng thị trường;

Phối hợp với các nhóm chức năng chéo (nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư phần mềm và quản lý sản phẩm) để tích hợp các giải pháp AI vào nền tảng ứng dụng của Công Ty nhằm đảm bảo khả năng độ tin cậy, hiệu suất .

Duy trì vận hành mô hình dữ liệu và xây dựng cơ chế quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả mô hình;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo hoặc các lĩnh vực có liên quan;

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính;

Kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng có AI liên quan đến lĩnh vực kinh tế số, kinh tế tài chính;

Kiến thức nền tảng về xác suất thống kê, kinh tế là điểm cộng;

Khả năng nghiên cứu chuyên sâu, nắm bắt nhanh các xu hướng công nghệ mới;

Kỹ năng làm việc và tư duy độc lập; kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc với đối tác;

Kỹ năng đọc hiểu các tài liệu nghiên cứu học thuật; khả năng kiến trúc hệ thống;

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ VIETSTATS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + phụ cấp + thưởng theo dự án và hiệu quả công việc;

Lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ khác;

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động;

Các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước;

Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;

Môi trường làm việc đa dạng, sáng tạo và thân thiện.

Cơ hội phát triển sự nghiệp và tham gia vào những dự án độc đáo và quan trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ VIETSTATS

