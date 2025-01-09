Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện - Làm việc dân chủ, được đóng góp, trao đổi ý kiến với ban lãnh đạo - Cơ hội tham gia những dự án quy mô lớn, đầy thách thức - Thưởng theo hiệu quả kinh doanh đội ngũ

Area sales manager

- Điều hành đội ngũ kinh doanh phía dưới đảm bảo số lượng nhân sự đội ngũ và hiệu quả kinh doanh

- Tìm kiếm, đào tạo,xây dựng đội ngũ kinh doanh chất lượng

- Đánh giá, sàng lọc nhân sự

- Xây dựng văn hóa, môi trường làm việc lành mạnh, quyết tâm

- Đảm bảo hiệu quả kinh doanh theo kế hoạch, cam kết

- Báo cáo sự thay đổi thị trường lên cấp trên

- Đề xuất phương án giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên

- Đề xuất các phương án, chính sách kinh doanh hiệu quả

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên Nam, từ 28 tuổi

- Có kinh nghiệm leader trên 3 năm, am hiểu về Kinh doanh, có tư duy Kinh doanh

- Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh đang ứng tuyển (app giao hàng, sàn thương mại điện tử)

- Có đội ngũ hoặc thành tích tốt trong kinh doanh

- Có kĩ năng báo cáo công việc cấp trung

- Có kĩ năng giao tiếp và đam mê trong công việc

- Có thể đi công tác tỉnh

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

