Tuyển Backend Developer SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 27 Triệu

SAPP Academy
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại SAPP Academy

Mức lương
16 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 54 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 16 - 27 Triệu

Phát triển và duy trì các dịch vụ web và API cho các ứng dụng web, di động, đảm bảo tính khả dụng và hiệu suất cao.
Tích hợp với các hệ thống bên ngoài và đảm bảo các dịch vụ backend hoạt động trơn tru với phần front-end.
Xây dựng, thiết kế và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, tạo các sơ đồ cơ sở dữ liệu để hỗ trợ các quy trình kinh doanh.
Quản lý và phát triển các tính năng backend của ứng dụng web, bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống.
Tham gia vào các cuộc họp với các bộ phận khác như Front-end và Mobile để đảm bảo sự tích hợp liền mạch giữa các phần mềm.
Thực hiện các kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp để đảm bảo chất lượng của mã nguồn.
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến phát triển hệ thống được giao bởi quản lý bộ phận IT.

Với Mức Lương 16 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Backend Developer (NodeJS/ ExpressJS/ NestJS)
Thành thạo các framework NodeJS phổ biến như Express hoặc NestJS.
Express
NestJS
Hiểu rõ về RESTful API, gRPC, mono-repo, và sử dụng git hiệu quả.
RESTful API
gRPC
mono-repo
git
Kiến thức vững về OOP, SOLID.
OOP
SOLID
Kinh nghiệm với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, PostgreSQL, và NoSQL như MongoDB, Redis.
MySQL
PostgreSQL
NoSQL
MongoDB
Redis
Kinh nghiệm xây dựng các sơ đồ cơ sở dữ liệu hỗ trợ các quy trình và nghiệp vụ của doanh nghiệp.
Kinh nghiệm phát triển hệ thống backend quy mô lớn trên các dịch vụ đám mây như AWS (là một lợi thế).
AWS
Hiểu biết về container hóa và công cụ điều phối như Docker và Kubernetes.
Docker
Kubernetes
Kinh nghiệm làm việc với Message Queue, hệ thống phân tán, và thực hiện kiểm thử đơn vị là một lợi thế.
Message Queue
hệ thống phân tán
kiểm thử đơn vị
Kiến thức về các mẫu thiết kế phần mềm như Observer, Factory, Builder, Prototype là một lợi thế.
Observer
Factory
Builder
Prototype
Có kinh nghiệm làm việc trong các hệ thống như LMS (Hệ thống quản lý học tập), EdTech, hoặc Fintech là một lợi thế.
LMS (Hệ thống quản lý học tập)
EdTech
Fintech
Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành

Tại SAPP Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 16,000,000 - 27,000,000 VND/ tháng
Thử việc nhận 100% lương
Làm việc trong một môi trường Product, tham gia vào tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm
Product,
Sử dụng phần mềm hiện đại để giảm bớt giấy tờ công việc, từ đó tập trung vào phát triển chuyên môn (HubSpot, Base, BaseHRM, E-contract)
Làm việc với hệ thống giáo dục lớn, dữ liệu lớn, sử dụng công nghệ mới
Thử thách và phát triển ở nhiều vị trí với lộ trình thăng tiến rõ ràng
Các khóa đào tạo chuyên nghiệp để nâng cao kỹ năng quản lý như lãnh đạo, quản lý rủi ro, đàm phán, tư duy thiết kế, tư duy phục vụ
Lương tháng 13, thưởng cố định và các khoản thưởng theo chính sách công ty
Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước
Chính sách thưởng cho nhân viên tham gia các khóa học tại SAPP
Làm việc trong môi trường trẻ trung với 90% là Gen Z, năng động và sáng tạo, có nhiều hoạt động kết nối (du lịch, sinh nhật công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAPP Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SAPP Academy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng - Phường Thanh Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

