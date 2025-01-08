Tuyển Backend Developer Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 36/45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thiết kế và triển khai các ứng dụng web chủ yếu sử dụng PHP Laravel/Nodejs, xây dựng hệ thống chịu tải cho site mạng xã hội. Thực hiện coding, build package, thiết kế hệ thống và xây dựng các hệ sinh thái đi kèm

Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới để cải tiến chất lượng sản phẩm,... Trọng tâm là module chat có khả năng chịu tải cao và scale tốt.

Xây dựng 1 hệ sinh thái các micro services về mảng BĐS

Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Techlead.

Có kinh nghiệm từ 3 năm làm việc với PHP Laravel và ít nhất 2 năm Nodejs

Có kiến thức chuyên sâu về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu.

Hiểu rõ kiến thức về OOP, MVC, Coding conventions, design partern

Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: SVN GIT.

Sử dụng thành thạo Laravel Framework, Lumen Framework.

Chủ động trong công việc, có trách nhiệm cao trong công việc.

Có tư duy logic. Có kỹ năng đọc hiểu và phân tích các yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng các package php để cài đặt vào các micro service.

Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 15.000.000VNĐ - 25.000.000VNĐ/ tháng đối với Middle Level, 25.000.000VNĐ - 40.000.000VNĐ/tháng đối với Senior Level, tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Được đánh giá xem xét tăng lương 2 lần/năm;

Đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty;

Môi trường làm việc thoải mái, năng động khuyến khích nhân viên phát triển bản thân và công việc;

CÓ THỂ ONBOARD SAU TẾT

Thời gian làm việc: 8h - 17h30 từ T2 - sáng T7

