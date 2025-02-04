Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Thư, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển các dự án về Web thương mại điện tử, Hệ thống quản lý hàng hóa,...
Xây dựng các chức năng front-end, back-end của Website, Web application.
Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm Backend Engineer.
Kỹ năng Java Spring (Boot + MVC), API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN) tốt.
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, v... và thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu hiệu quả.
Quen thuộc với các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL (ví dụ: PostgreSQL, Redis, Elastic search, vector databases), các hệ thống message queue.
Có kinh nghiệm phát triển phần mềm theo mô hình DevOps CI/CD.
Sử dụng tốt các công cụ như: Trello, Git, SVN, ... Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm như Waterfall, Agile/scrum.
Có tư duy logic, thuật toán tốt, cấu trúc dữ liệu giải thuật tốt, hiểu về cơ chế hoạt động của 1 số cấu trúc dữ liệu phổ biến.
Ứng viên có kiến thức về AI và đã từng sử dụng các công cụ hỗ trợ lập trình với AI là một lợi thế
Tinh thần làm việc của startup: chủ động, chịu khó học hỏi, tự chịu trách nhiệm trong công việc, có mindset của người giảiquyết vấn đề.
Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu tốt, giao tiếp tốt là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h30- 18h00)
Mức lương: 20.000.000 -30.000.0000đ / tháng
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm.
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty.
Được tham gia các dự án lớn, tiếp cận với nhiều công nghệ mới.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
Du lịch, team building hàng năm, liên hoan hàng tháng.
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 04, Dãy D Khu đấu giá đất Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

