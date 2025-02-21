Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 45 Triệu

Mức lương 20 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Đô Thị Vạn Phúc, Số 140 - 142 Đường số 2, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 45 Triệu

• Phân tích yêu cầu, thiết kế chức năng, database

• Lập trình phát triển các tính năng của sản phẩm theo mô hình Microservice

• Thực hiện công việc theo mô hình Agile Scrum, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và báo cáo công việc theo từng Sprint

Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo Java framework, RestAPI và thiết kế cơ sở dữ liệu (MSSQL/MySQL/PostgresQL/MongoDB)

• Hiểu rõ kiến thức về MVC, OOP sử dụng source version control (Git)

• Có thể làm việc độc lập hoặc với một nhóm theo yêu cầu

• Tinh thần trách nhiệm cao, cần thận và tỉ mỉ trong công việc

• Khả năng học hỏi và research nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương NET: từ 20.000.000 - 30.000.000đ/tháng

• Tham gia BHXH (Công ty đóng tiền BH)

• Khám sức khỏe định kỳ

• Thưởng Tết Tây, lương tháng thứ 13

• Phép năm

• Nghỉ lễ theo quy định nhà nước (10/03, 30/04, 01/05, 02/09, Tết Tây)

• Tổ chức sinh nhật cho nhân viên, 08/03, 20/10, trung thu, noel, teambuilding, picnic...

• Tổ chức các buổi workshop sharing về các kiến thức bổ ích

• Văn phòng bao đẹp có chỗ nghỉ trưa, phòng ăn trang bị đầy đủ dụng cụ (tủ lạnh, lò vi sóng)

• Môi trường 9X năng động, trẻ trung vui vẻ và hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin