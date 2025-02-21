Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
Mức lương
20 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu Đô Thị Vạn Phúc, Số 140
- 142 Đường số 2, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 45 Triệu
• Phân tích yêu cầu, thiết kế chức năng, database
• Lập trình phát triển các tính năng của sản phẩm theo mô hình Microservice
• Thực hiện công việc theo mô hình Agile Scrum, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và báo cáo công việc theo từng Sprint
Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo Java framework, RestAPI và thiết kế cơ sở dữ liệu (MSSQL/MySQL/PostgresQL/MongoDB)
• Hiểu rõ kiến thức về MVC, OOP sử dụng source version control (Git)
• Có thể làm việc độc lập hoặc với một nhóm theo yêu cầu
• Tinh thần trách nhiệm cao, cần thận và tỉ mỉ trong công việc
• Khả năng học hỏi và research nhanh.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương NET: từ 20.000.000 - 30.000.000đ/tháng
• Tham gia BHXH (Công ty đóng tiền BH)
• Khám sức khỏe định kỳ
• Thưởng Tết Tây, lương tháng thứ 13
• Phép năm
• Nghỉ lễ theo quy định nhà nước (10/03, 30/04, 01/05, 02/09, Tết Tây)
• Tổ chức sinh nhật cho nhân viên, 08/03, 20/10, trung thu, noel, teambuilding, picnic...
• Tổ chức các buổi workshop sharing về các kiến thức bổ ích
• Văn phòng bao đẹp có chỗ nghỉ trưa, phòng ăn trang bị đầy đủ dụng cụ (tủ lạnh, lò vi sóng)
• Môi trường 9X năng động, trẻ trung vui vẻ và hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
