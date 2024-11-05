Tuyển Backend Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại XGame
- Hà Nội: Toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 40 - 60 Triệu
- Phát triển mới, đồng thời bảo trì và vận hành các tính năng trên Backend Game Server
- Lưu trữ, phân tích dữ liệu người dùng
- Tối ưu hoá hiệu suất và khả năng mở rộng của máy chủ để hỗ trợ số lượng người chơi đồng thời
- Phối hợp với Client Dev xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc và vận hành game
- Phát triển máy chủ phụ trợ cho các giao diện tích hợp nền tảng (cổng API, hàng đợi tin nhắn phân tán, v.v.)
- Phát triển hệ thống xử lý thời gian thực cho trò chơi dữ liệu lớn
- Tham gia các dự án R&D của công ty
Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo một trong số các ngôn ngữ như PHP, Java hoặc NodeJS
- Có kinh nghiệm làm ứng dụng Client-Server, WebSocket, WebService
- Có kinh nghiệm làm việc với MySql, NoSql, Redis
- Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn
- Có kinh nghiệm về kiến trúc máy chủ trò chơi, phát triển trò cho nhiều người và các giao thực mạng thời gian thực (TCP/IP, UDP)
- Có kinh nghiệm làm việc hoặc vận hành hệ thống trên AWS, Azure hoặc Google Cloud Platform
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
- Có kinh nghiệm về DevOps, CI/CD, AI là lợi thế
Tại XGame Thì Được Hưởng Những Gì
- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người;
- Thưởng các ngày nghỉ lễ; thưởng tết (1-5 tháng lương);
- Thời gian làm việc: 8h30-18h, nghỉ trưa 12h-13h30, từ thứ 2-thứ 6, 1 thứ 7 Creativeday, nghỉ 3 thứ 7 và 4 chủ nhật trong tháng.
- Review lương 2 lần/năm (đối với nhân viên chính thức 6tháng trở lên)
- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;
- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;
- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.
- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà,mua xe, thẻ tập gym, yoga
Cách Thức Ứng Tuyển Tại XGame
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI