Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP

Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trung tâm thương mại Vincom Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Từ 6 Triệu

● Chịu trách nhiệm nhận và bảo quản sản phẩm, hàng hóa tại cửa hàng
● Trưng bày và sắp xếp hàng hóa
● Tư vấn và bán hàng, giới thiệu phẩm phù hợp làm hài lòng khách hàng và thuyết phục khách hàng chốt đơn.
● Bảo quản chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm không bị hỏng khi đến tay khách hàng
● Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại về sản phẩm/dịch vụ trong quyền hạn
● Báo cáo tiến độ cho cấp trên.
● Các công việc cấp trên phân bổ.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm 6 tháng trở lên về mảng: sale, bán hàng, chăm sóc khách hàng liên quan đến mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
● Linh hoạt, xử lý tình huống tốt
● Khả năng đàm phán, thuyết phục tốt
● Biết livestream là một lợi thế
● Có ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cứng + PC + Thưởng doanh thu hấp dẫn
● Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, các nghiệp vụ về thời trang, kiến thức sản phẩm và cập nhật xu hướng thời trang, trưng bày hàng hóa.
● Ký HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc đạt yêu cầu
● Thưởng các ngày Lễ và Tết Âm lịch.
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP

CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 181 Thân Văn Nhiếp, An Phú, TP.Thủ Đức

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất