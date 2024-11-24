Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trung tâm thương mại Vincom Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Từ 6 Triệu

● Chịu trách nhiệm nhận và bảo quản sản phẩm, hàng hóa tại cửa hàng

● Trưng bày và sắp xếp hàng hóa

● Tư vấn và bán hàng, giới thiệu phẩm phù hợp làm hài lòng khách hàng và thuyết phục khách hàng chốt đơn.

● Bảo quản chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm không bị hỏng khi đến tay khách hàng

● Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại về sản phẩm/dịch vụ trong quyền hạn

● Báo cáo tiến độ cho cấp trên.

● Các công việc cấp trên phân bổ.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm 6 tháng trở lên về mảng: sale, bán hàng, chăm sóc khách hàng liên quan đến mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

● Linh hoạt, xử lý tình huống tốt

● Khả năng đàm phán, thuyết phục tốt

● Biết livestream là một lợi thế

● Có ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cứng + PC + Thưởng doanh thu hấp dẫn

● Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, các nghiệp vụ về thời trang, kiến thức sản phẩm và cập nhật xu hướng thời trang, trưng bày hàng hóa.

● Ký HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc đạt yêu cầu

● Thưởng các ngày Lễ và Tết Âm lịch.

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP

