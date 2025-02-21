Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- KCN Phú Mỹ 3, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu Có xe đưa rước các huyện trong tỉnh BRVT và 1 số khu vực ở Đồng Nai (Long Thành, Nhơn Trạch, Sông Ray, Cẩm Mỹ), Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chịu trách nhiệm biên tập lại các cảnh quay phim trong các dự án nhà máy, từ đó xây dựng các tài liệu đào tạo trực quan nhất.
- Dựng và chỉnh sửa các đoạn phim trau chuốt khi thành phẩm
- Đáp ứng được nhu cầu, thông số kỹ thuật từ yêu cầu nhóm sản xuất
- Kết hợp kịch bản quay phim với các tài liệu đã có để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh
- Cắt ghép và chỉnh sửa các phần nội dung một cách logic với kịch bản
- Chèn nhạc, hội thoại, đồ họa và hiệu ứng
- Tham khảo và tổng hợp ý kiến từ các phòng ban liên quan
- Thường xuyên cập nhật và triển khai các ứng dụng công nghệ mới trong ngành để tối đa hóa hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Nam/nữ, tuổi từ 23 - 40
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 3 ~ 5 năm kinh nghiệm biên tập các cảnh quay phim, có thể dựng và chỉnh sửa các đoạn phim thành phẩm.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Nhiệt tình, ham học hỏi, nhanh nhẹn
- Chịu được môi trường làm việc áp lực

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động
- Xét tăng lương vào tháng 4 hàng năm
- Chế độ thưởng hấp dẫn 2 lần/ năm
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển
- Miễn phí bữa ăn giữa ca
- Sắp xếp xe đưa rước các huyện trong tỉnh BRVT và 1 số khu vực ở Đồng Nai (Long Thành, Nhơn Trạch, Sông Ray, Cẩm Mỹ)
- Sắp xếp nhà ở cho nhân viên nữ ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

