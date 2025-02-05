Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Printway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Nhà B, khu VL1, Khu Thương Mại Dịch vụ Trung Văn, Phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm và các tính năng cho sản phẩm mới.

Nghiên cứu, làm sâu quy trình tại xưởng sản xuất và các phòng ban để phân tích và cải thiện các tính năng hiện tại của các dự án.

Phối hợp với các nhóm liên quan (PM, Developer, Tester...) để đảm bảo tiến độ và chất lượng của công việc.

Vẽ user flow, viết tài liệu đặc tả với các tính năng.

Theo dõi tiến độ dự án hàng ngày, đảm bảo hoàn thành đúng deadline & yêu cầu.

Thống kê, hoàn thiện tài liệu trước khi phát hành sản phẩm.

Quản lý sự thay đổi của yêu cầu từ phía Khách hàng và trong dự án.

Tham gia kiểm thử tính đúng đắn sản phẩm trước khi bàn giao cho Khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu về vận hành sản xuất, chuỗi cung ứng và các phòng ban hỗ trợ.

Có kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định

Quản lý dự án điều phối công việc với team phát triển phần mềm theo mô hình Agile & Scrum

Biết cách vẽ mockup.

Hiểu về các quy tắc UI - UX.

Cẩn thận, tỉ mỉ, cầu toàn. Chịu được áp lực cao và có tính cầu tiến mạnh mẽ

Thành thạo viết các tài liệu phần mềm như: tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu thiết kế, hướng dẫn sử dụng...

Tại Công ty TNHH Printway Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc

Được tham gia vào các dự án trọng điểm, trực tiếp phân tích và phát triển các giải pháp công nghệ, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và vận hành, góp phần thúc đẩy hiệu suất kinh doanh của công ty.

Rèn luyện và nâng cao kỹ năng phân tích nghiệp vụ, phối hợp đa phòng ban và trở thành cầu nối quan trọng trong việc triển khai các dự án mới.

Thu nhập

Mức thu nhập upto 23.000.000 đồng

Trợ cấp ăn trưa và gửi xe hàng tháng.

Review kết quả làm việc 2 lần/năm, review lương 1 lần/năm.

Phúc lợi

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Đầy đủ các chế độ thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật Công ty, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh năm.... Mức thưởng cụ thể căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của năm.

Văn hoá doanh nghiệp

Môi trường trẻ trung, năng động, hoà đồng.

Tham gia các hoạt động bóng đá, bi-a và các hoạt động thể dục, thể thao khác do Công ty tổ chức.

Tham gia các hoạt động du lịch hè, Teambuilding, Sinh nhật Công ty, Year End Party,vv...

Định hướng phát triển

Làm việc trong môi trường năng động, được trải nghiệm với các xu hướng mới.

Có thể phát triển chuyên sâu về chuyên môn thông qua các khoá đào tạo nội bộ và bên ngoài do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Printway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.