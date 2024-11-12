Tuyển Kinh doanh kênh MT Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, tòa Fafim B, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

2.1 . Hoạch định và Kế hoạch

Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, doanh số tháng, quý, năm cùng Ban lãnh Đạo.

Xây dựng tầm nhìn, mục tiêu dài hạn để phát triển sản phẩm kinh doanh.

Xây dựng chiến lược giá, phân khúc sản phẩm và thị trường mục tiêu của BP kinh doanh

2.2. Quản lý và điều hành

Giám sát và phê duyệt những đề xuất, giải pháp, nhằm đảm bảo hoạt động của BP Kinh doanh phụ trách thực hiện đúng và hiệu quả với mục tiêu đã lập.

Tổ chức các hoạt động thu thập thông tin thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh phục vụ cho công tác phát triển SP mới, chính sách bán hàng, chính sách Marketing.

Phối hợp với các Bộ phận, phòng ban chỉ đạo, tổ chức triển khai các mục tiêu công việc đã ban hành.

Giám sát, đánh giá các chỉ số tài chính nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Phòng kinh doanh.

2.3 Quản lý và đào tạo đội ngũ Nhân sự Phòng Kinh doanh

Đào tạo và huấn luyện kiến thức và kỹ năng để phát triển năng lực đội ngũ Kinh doanh.

Có trách nhiệm đôn đốc, hỗ trợ nhân viên thực hiện các đàm phán, giao dịch với khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3.1 Thái độ, tính cách

– Tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công việc.

– Thẳng thắn, quyết đoán, tinh thần tiên phong trong mọi hoàn cảnh, bám đuổi mục tiêu.

– Linh hoạt, nhạy bén với xu hướng thị trường.

3.2 Kinh nghiệm, kỹ năng

Kinh nghiệm: từ 3 năm trở lên vị trí tương đương. Đã có kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 5-10 thành viên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành hàng Mẹ & Bé và gia dụng.

Có khả năng lãnh đạo, bao quát vấn đề, xây dựng kế hoạch.

Có kỹ năng đàm phán tốt, Kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt.

Nhạy bén với số liệu, khả năng tư duy logic tốt.

Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20.000.000-25.000.000 + KPI. Thu nhập 40.000.000- 50.000.000. Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày + Xăng xe: 100.000/tháng. Cung cấp thiết bị làm việc.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi đạt Thử việc;

Hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương;

Thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, lễ, tết và các chế độ phúc lợi của công ty;

Hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi khi mua sản phẩm tại công ty;

Được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ bán hàng, MKT, kỹ năng mềm để phát triển chuyên môn;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp;

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty;

Tham gia sự kiện ăn uống, Teambuilding, các sự kiện lớn, party hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

