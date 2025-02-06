Tuyển Business Intelligence SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,300 USD

SAPP Academy
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Business Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại SAPP Academy

Mức lương
1,000 - 1,300 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 54 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 1,000 - 1,300 USD

Logic ứng dụng web phía server: Quản lý các quy trình xử lý dữ liệu và xử lý yêu cầu từ người dùng trên nền tảng server
Logic ứng dụng web phía server:
Tích hợp công việc giữa các nhóm phát triển: Làm việc chặt chẽ với các lập trình viên front-end và các lập trình viên ứng dụng di động để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người dùng
Tích hợp công việc giữa các nhóm phát triển:
Viết các dịch vụ web và API: Phát triển các API, dịch vụ web mà các lập trình viên front-end và ứng dụng di động có thể sử dụng để kết nối và truy cập dữ liệu từ hệ thống back-end
Viết các dịch vụ web và API:

Với Mức Lương 1,000 - 1,300 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Toán học, Điện tử và Viễn thông, Cơ điện tử và các ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển web (Cấp độ Senior)
Thành thạo với các framework NodeJS backend nổi tiếng (Express hoặc Nest)
Hiểu biết vững về RESTful API, gRPC, mono-repo, git
Kiến thức sâu về OOP, SOLID
Kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL, PostgreSQL) và cơ sở dữ liệu NoSQL (MongoDB, DynamoDB, Elastic Search, Redis)

Tại SAPP Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAPP Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SAPP Academy

SAPP Academy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng - Phường Thanh Trì

