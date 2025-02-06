Tuyển Business Intelligence SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,300 USD

Logic ứng dụng web phía server: Quản lý các quy trình xử lý dữ liệu và xử lý yêu cầu từ người dùng trên nền tảng server

Tích hợp công việc giữa các nhóm phát triển: Làm việc chặt chẽ với các lập trình viên front-end và các lập trình viên ứng dụng di động để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người dùng

Viết các dịch vụ web và API: Phát triển các API, dịch vụ web mà các lập trình viên front-end và ứng dụng di động có thể sử dụng để kết nối và truy cập dữ liệu từ hệ thống back-end

