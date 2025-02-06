Tuyển Business Intelligence SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,300 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại SAPP Academy
- Hà Nội: 54 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 1,000 - 1,300 USD
Logic ứng dụng web phía server: Quản lý các quy trình xử lý dữ liệu và xử lý yêu cầu từ người dùng trên nền tảng server
Tích hợp công việc giữa các nhóm phát triển: Làm việc chặt chẽ với các lập trình viên front-end và các lập trình viên ứng dụng di động để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người dùng
Viết các dịch vụ web và API: Phát triển các API, dịch vụ web mà các lập trình viên front-end và ứng dụng di động có thể sử dụng để kết nối và truy cập dữ liệu từ hệ thống back-end
Với Mức Lương 1,000 - 1,300 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Toán học, Điện tử và Viễn thông, Cơ điện tử và các ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển web (Cấp độ Senior)
Thành thạo với các framework NodeJS backend nổi tiếng (Express hoặc Nest)
Hiểu biết vững về RESTful API, gRPC, mono-repo, git
Kiến thức sâu về OOP, SOLID
Kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL, PostgreSQL) và cơ sở dữ liệu NoSQL (MongoDB, DynamoDB, Elastic Search, Redis)
Tại SAPP Academy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAPP Academy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
