Tuyển Business Intelligence NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện phát triển và vận hành các ứng dụng công nghệ số thuộc dự án Core Banking Program;

- Tìm hiểu đầu bài từ các đơn vị nghiệp vụ để xác định giải pháp công nghệ, thiết kế, xây dựng các API tích hợp liên quan;

- Phối hợp để phân tích chi tiết về các yêu cầu tích hợp cho toàn bộ các hệ thống liên quan đến giải pháp Core Banking;

- Kiểm soát, cảnh báo các rủi ro phát sinh và đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro liên quan trong phạm vi công việc;

- Tìm hiểu và nghiên cứu sâu toàn bộ các tính năng của giái pháp, các công cụ, tính năng liên quan đến phát triển và vận hành; Tham gia xây dựng tài liệu HDSD, thực hiện đào tạo đến nhân sự vận hành;

- Phối hợp tham gia xây dựng và thực hiện các hoạt động liên quan đến kiểm thử;

- Hỗ trợ xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu, phối hợp thực hiện chuyển đổi giữ liệu từ Corebanking cũ sang Core Banking mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.