Tuyển Business Intelligence NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm (i) Thực hiện phát triển và vận hành các ứng dụng công nghệ số thuộc dự án Core Banking Program; (ii) Tìm hiểu đầu bài từ các đơn vị nghiệp vụ để xác định giải pháp công nghệ, thiết kế, xây dựng các API tích hợp liên quan.
- Thực hiện phát triển và vận hành các ứng dụng công nghệ số thuộc dự án Core Banking Program;
- Tìm hiểu đầu bài từ các đơn vị nghiệp vụ để xác định giải pháp công nghệ, thiết kế, xây dựng các API tích hợp liên quan;
- Phối hợp để phân tích chi tiết về các yêu cầu tích hợp cho toàn bộ các hệ thống liên quan đến giải pháp Core Banking;
- Kiểm soát, cảnh báo các rủi ro phát sinh và đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro liên quan trong phạm vi công việc;
- Tìm hiểu và nghiên cứu sâu toàn bộ các tính năng của giái pháp, các công cụ, tính năng liên quan đến phát triển và vận hành; Tham gia xây dựng tài liệu HDSD, thực hiện đào tạo đến nhân sự vận hành;
- Phối hợp tham gia xây dựng và thực hiện các hoạt động liên quan đến kiểm thử;
- Hỗ trợ xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu, phối hợp thực hiện chuyển đổi giữ liệu từ Corebanking cũ sang Core Banking mới.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
