Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 41 An Nhơn, P17, quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Theo dõi tình trạng, kết quả học tập và hoạt động sinh hoạt tại ký túc xá (KTX) của học viên;

Hỗ trợ tổ chức thi, tổng hợp các kết quả thi;

Điều phối phòng học;

Thông tin tới phụ huynh về tình hình học tập, sinh hoạt, chuyên cần của học viên, khuyến khích phụ huynh làm công tác tinh thần cho học viên trong suốt quá trình học;

Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh, các thắc mắc, khiếu nại của học viên, phụ huynh;

Hỗ trợ học viên trong các vấn đề học tập, sinh hoạt, các hoạt động ngoài giờ lên lớp;

Phối hợp và tham gia công tác chuẩn bị cho các sự kiện;

Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng khác trong phạm vi được giao.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đã từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục;

Giao tiếp tốt, xử lý vấn đề nhanh nhẹn, tâm lý, khéo léo;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...) tổ chức sinh nhật, hiếu – hỷ...;

Review đánh giá tăng lương 06 tháng/lần

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo Luật Lao động.

Môi trường trẻ, năng động, cực kỳ thoải mái, tự do phát triển bản thân; nói không với Toxic;

Được hưởng đầy đủ các chế độ: đóng BẢO HIỂM SỨC KHỎE sau khi là nhân viên chính thức; BHYT, BHXH, BHTN được đóng theo quy định của Công ty.

Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin