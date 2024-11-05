Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 241, Quốc Lộ 1K, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, Thủ Đức - Bình Dương - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện tiếp đón và hướng dẫn khách hàng đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Trực Tổng đài, hệ thống bốc số tự động.

Thực hiện khảo sát và tổng hợp ý kiến khách hàng ngoại trú & nội trú.

Gọi điện thăm hỏi khách hàng sau khi khám và điều trị tại Bệnh viện.

Tiếp nhận đăng ký khám bệnh tại bệnh viện, qua email, qua điện thoại.

Hỗ trợ các công việc khác tại Phòng theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Công việc chi tiết sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, có tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.

Ngoại hình dễ nhìn, hoạt bát nhanh nhẹn, vui vẻ hòa đồng, sức khỏe tốt

Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng

Sử dụng tốt tin học văn phòng và có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm full lương, Du Lịch

Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng

Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

Công tác phí, Phụ cấp thâm niên

Chế độ nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

