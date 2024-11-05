Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 241, Quốc Lộ 1K, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

- Bình Dương

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện tiếp đón và hướng dẫn khách hàng đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.
Trực Tổng đài, hệ thống bốc số tự động.
Thực hiện khảo sát và tổng hợp ý kiến khách hàng ngoại trú & nội trú.
Gọi điện thăm hỏi khách hàng sau khi khám và điều trị tại Bệnh viện.
Tiếp nhận đăng ký khám bệnh tại bệnh viện, qua email, qua điện thoại.
Hỗ trợ các công việc khác tại Phòng theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Công việc chi tiết sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, có tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.
Ngoại hình dễ nhìn, hoạt bát nhanh nhẹn, vui vẻ hòa đồng, sức khỏe tốt
Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng
Sử dụng tốt tin học văn phòng và có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.
bằng Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm full lương, Du Lịch
Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng
Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương
Công tác phí, Phụ cấp thâm niên
Chế độ nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 241, Quốc Lộ 1K, Phường Linh Xân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

