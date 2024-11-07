Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện công việc tư vấn hỗ trợ và giải đáp các vấn đề cho Khách Hàng qua điện thoại, chat và ghi nhận phối hợp với Phòng Ban xử lý về Phần mềm Quản lý bán hàng, website bán hàng....

Chuyển thông tin khách hàng đến các bộ phận hỗ trợ liên quan.

Thực hiện gọi ra CSKH định kỳ và Visit Doanh Nghiệp Khách Hàng để hỗ trợ kịp thời các khiếu nại của Khách Hàng

Chăm sóc, giữ mối quan hệ với khách hàng để upsale, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty

Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Trực tiếp chăm sóc khách hàng để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Sale/Telesales/CSKH từ 6 tháng trở lên

Ưu tiên đã từng làm việc với khách hàng B2B, những khách hàng doanh nghiệp vừa và lớn.

Giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục, nhiệt tình và chủ động trong công việc

Yêu thích lĩnh vực Công nghệ và Thương Mại Điện Tử, định hướng công việc rõ ràng

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chuyên viên hỗ trợ vận hành (Success Agent): Cơ bản: 9tr + commission

Lớp Học Tiếng Anh/Tiếng trung miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

