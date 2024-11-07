Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện công việc tư vấn hỗ trợ và giải đáp các vấn đề cho Khách Hàng qua điện thoại, chat và ghi nhận phối hợp với Phòng Ban xử lý về Phần mềm Quản lý bán hàng, website bán hàng....
Chuyển thông tin khách hàng đến các bộ phận hỗ trợ liên quan.
Thực hiện gọi ra CSKH định kỳ và Visit Doanh Nghiệp Khách Hàng để hỗ trợ kịp thời các khiếu nại của Khách Hàng
Chăm sóc, giữ mối quan hệ với khách hàng để upsale, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty
Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
Trực tiếp chăm sóc khách hàng để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Sale/Telesales/CSKH từ 6 tháng trở lên
Ưu tiên đã từng làm việc với khách hàng B2B, những khách hàng doanh nghiệp vừa và lớn.
Giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục, nhiệt tình và chủ động trong công việc
Yêu thích lĩnh vực Công nghệ và Thương Mại Điện Tử, định hướng công việc rõ ràng

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chuyên viên hỗ trợ vận hành (Success Agent): Cơ bản: 9tr + commission
Lớp Học Tiếng Anh/Tiếng trung miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

