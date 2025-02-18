Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 23 ngõ 129 Thiên Hiền,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nghiên cứu, thu thập thông tin về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thiết kế tài liệu đào tạo (slide, video, bài giảng, tài liệu hướng dẫn, FAQ, v.v.).
Phối hợp với các phòng ban (R&D, Marketing, Sales, CSKH) để đảm bảo nội dung đào tạo chính xác và cập nhật.
Tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến cho nhân viên nội bộ.
Thực hiện đào tạo cho nhân viên mới về kiến thức sản phẩm.
Xây dựng các bài kiểm tra, đánh giá mức độ tiếp thu của nhân viên sau đào tạo.
Theo dõi sự thay đổi, nâng cấp sản phẩm/dịch vụ và cập nhật nội dung đào tạo kịp thời.
Truyền đạt thông tin sản phẩm mới hoặc các chính sách thay đổi đến các bộ phận liên quan.
Đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các ngành: Kinh doanh, Marketing, Sư phạm, Quản trị Nhân sự, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm trong lĩnh vực đào tạo sản phẩm, đào tạo nội bộ hoặc vị trí tương tự.
Kỹ năng trình bày, giao tiếp, thuyết trình tốt.
Kỹ năng soạn thảo tài liệu, sử dụng PowerPoint, Canva hoặc các phần mềm hỗ trợ đào tạo.
Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu và truyền đạt thông tin sản phẩm rõ ràng.
Chủđộng, sáng tạo trong cách tiếp cận và triển khaiđào tạo.

Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000đ – 12.000.000đ
Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ ngày;
Thưởng thành tích tháng, quý, năm; các ngày lễ, Tết.
Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 02 lần;
Chính sách BHXH, phúc lợi, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 ngõ 87 Thiên Hiền Mỹ đình Nam Từ Liêm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

