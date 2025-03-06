Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Chuyên viên đào tạo

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Nhơn Trạch Đồng Nai, Việt Nam, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
• Sử dụng tiếng Nhật tốt (nghe, đọc, viết)
• Hỗ trợ Trưởng phòng Kinh Doanh chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới
• Quảng bá, giới thiệu sản phẩm của Công ty cũng như tư vấn về chất lượng, giá cả… đến từng đối tượng Khách hàng

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, tốt nghiệp Đại học trở lên
• Có kinh nghiệm từ 2 năm về sales
• Có kiến thức về ngành cơ khí, ưu tiên ngành cơ khí thép.
• Tiếng Nhật N2 trở lên
• Tuổi tác không giới hạn
• Có bằng lái B2 là một điểm cộng
• Lương từ 16 triệu ~ 25 triệu (tùy vào kinh nghiệm vào năng lực)

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần (Tháng nghỉ 2 ngày thứ 7)
• Hỗ trợ tiền cơm và xe đưa rước trong KCN
• Thưởng tháng lương 13
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn
• Chế độ du lịch, thưởng các ngày lễ, Tết
• Môi trường làm việc ổn định, thân thiện…
• Được hưởng các quyền lợi khác theo đúng quy định của Luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

