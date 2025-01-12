Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số D3, KCN Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Lập kế hoạch Đào tạo hàng Quý/Năm

Triển khai khóa đào tạo: Nhân viên mới, nội bộ

Đánh giá kết quả đào tạo

Xây dựng đội ngũ chuyên gia nội bộ của công ty

Cung cấp tài liệu nhân sự khi khách hàng kiểm tra

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

Tiếng Trung 4 kỹ năng

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Đào tạo nội bộ

Tuổi từ 25-38

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Trợ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi

Du lịch trong nước hoặc Trung Quốc

Quà tặng vào dịp lễ tết, sinh nhật

Công ty lo cơm trưa và tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

