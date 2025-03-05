Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 600 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ,Hồ Chí Minh

Livestream giao lưu với khán giả trên các nền tảng TikTok.

Sáng tạo nội dung thú vị, hấp dẫn để thu hút người xem.

Phối hợp với Partner, Xây dựng và phát triển kênh cá nhân tạo ra hiệu quả live .

Yêu Cầu Công Việc

Nữ từ 18-35 tuổi

Có bằng trung cấp trở lên

Tiếng anh giao tiếp

Tự tin, năng động, giao tiếp tốt.

Không yêu cầu kinh nghiệm ( được đào tạo từ đầu)

Quyền Lợi

Lương Cứng: 15M – 20M

Hoa Hồng: 3-10%

Chuyên cần+ Thưởng

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Cung cấp phòng live , thiết bị live ,cung cấp các khóa đào tạo live

Có cơm tại công ty

không áp KPI

Nếu ko nghỉ ngày nào trong tháng sẽ được thưởng 2 triệu chuyên cần

Cách Thức Ứng Tuyển

