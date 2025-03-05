Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 600 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Livestream giao lưu với khán giả trên các nền tảng TikTok.
Sáng tạo nội dung thú vị, hấp dẫn để thu hút người xem.
Phối hợp với Partner, Xây dựng và phát triển kênh cá nhân tạo ra hiệu quả live .

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 18-35 tuổi
Có bằng trung cấp trở lên
Tiếng anh giao tiếp
Tự tin, năng động, giao tiếp tốt.
Không yêu cầu kinh nghiệm ( được đào tạo từ đầu)

Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng: 15M – 20M
Hoa Hồng: 3-10%
Chuyên cần+ Thưởng
Nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Cung cấp phòng live , thiết bị live ,cung cấp các khóa đào tạo live
Có cơm tại công ty
không áp KPI
Nếu ko nghỉ ngày nào trong tháng sẽ được thưởng 2 triệu chuyên cần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 76 Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

