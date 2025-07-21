Tuyển Chuyên viên đào tạo Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bamboo Airways Head Quater - 6 Tan Son, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Xử lý Quan hệ lao động của Đơn vị phụ trách (hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật, nâng cấp, thăng chức, sa thải, v.v.);

• Phối hợp chặt chẽ với Đơn vị để thu thập phản hồi, ý tưởng, yêu cầu, v.v. và sửa đổi, phát triển chính sách/ quy định nhân sự;

• Thông báo và giải thích các quy định, chính sách của Công ty cho nhân viên;

• Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, chính sách và nội quy lao động của công ty liên quan đến công việc;

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Cử nhân chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật hoặc các lĩnh vực liên quan;

• Am hiểu Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Thuế TNCN và các văn bản pháp luật có liên quan;

• Kỹ năng tiếng Anh tốt, TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương;

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không;

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

• Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin