Tuyển Chuyên viên đào tạo Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Ngày đăng tuyển: 21/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bamboo Airways Head Quater

- 6 Tan Son, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Xử lý Quan hệ lao động của Đơn vị phụ trách (hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật, nâng cấp, thăng chức, sa thải, v.v.);
• Phối hợp chặt chẽ với Đơn vị để thu thập phản hồi, ý tưởng, yêu cầu, v.v. và sửa đổi, phát triển chính sách/ quy định nhân sự;
• Thông báo và giải thích các quy định, chính sách của Công ty cho nhân viên;
• Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, chính sách và nội quy lao động của công ty liên quan đến công việc;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Cử nhân chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật hoặc các lĩnh vực liên quan;
• Am hiểu Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Thuế TNCN và các văn bản pháp luật có liên quan;
• Kỹ năng tiếng Anh tốt, TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương;
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không;
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
• Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt

Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng Bamboo Airways (sân golf Tân Sơn Nhất) – số 6, đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

