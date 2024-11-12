Tuyển Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

- Kiên Giang

- Phú Yên ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, kiểm tra thông tin và thực hiện các nghiệp vụ Phát hành, Cấp phát hợp đồng cho khách hàng
- Quản lý thu phí hợp đồng: xây dựng chính sách thu phí, lập kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ thu phí...kiểm tra giám sát công tác thu phí đảm bảo tuân thủ quy định
- Quản lý thông tin cá nhân và thông tin hợp đồng của khách hàng và thực hiện điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của khách hàng
- Trực tiếp giải quyết các yêu cầu về quyền lợi bảo hiểm: vay, trả vay, hủy, lãi chia) cho khách hàng
- Hướng dẫn và giải quyết các yêu cầu của khách hàng về việc chi trả, bồi thường các sự kiện bảo hiểm, đáo hạn hợp đồng
- Thực hiện công việc GĐXM hồ sơ yêu cầu giải quyết QLBH rủi ro của khách hàng
- Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán, hành chính quản trị, văn thư lưu trữ... hoặc các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình khá (ưu tiên nam cao từ 1.7m, nữ cao từ 1.6m)
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán
- Sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)
- Có kỹ năng giao tiếp, chăm sóc & phục vụ khách hàng...

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký Hợp đồng lao động chính thức với Bảo Việt Nhân thọ.
- Được tham gia các chương trình đào tạo theo bản đồ học tập
- Thu nhập cạnh tranh so với thị trường:
+ Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
+ Thưởng theo các chương trình thi đua của Công ty (Đột xuất/Tháng/Quý) và thưởng năm theo kết quả thực hiện công việc
+ Phụ cấp ăn ca, điện thoại, công tác phí
- Phúc lợi:
+ Quà tặng các dịp lễ, tết, ngày đặc biệt trong năm
+ 6 Loại bảo hiểm trang bị cho cán bộ (Bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, hưu trí, ung thư)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 37 - Tòa nhà Keangnam Landmark Tower - Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

