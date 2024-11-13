Tuyển System Administrator Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý và vận hành hạ tầng cloud của hệ sinh thái sản phẩm Bitu gồm:

Digital Ocean Cloud

Google Cloud Platform

Cloudflare CDN

AWS Cloud

Vận hành hệ thống DevSecOps, bao gồm CI/CD cho ứng dụng web và ứng dụng di động, và đảm bảo bảo mật cho hệ thống.

Thực hiện release sản phẩm lên môi trường production, Apple App Store, Google Play;

Quản trị hệ thống mạng và hạ tầng công nghệ thông tin của công ty;

Hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trên môi trường production đảm bảo SLA của hệ thống

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử viễn thông và các chuyên ngành có liên quan;

Đã từng triển khai containerized (docker, oci,...) và container orchestrator (k8s, docker swarm,...);

Đã từng có kinh nghiệm quản trị hệ thống public cloud;

Đã từng triển khai Development Security Operations;

Security Operations

Có kinh nghiệm quản trị hệ thống mạng;

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ GCP, AWS.

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng upto 30M

Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... theo chính sách của Công ty.

Có bữa ăn trưa chất lượng tại công ty.

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.

Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.

Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở.

Được hưởng ưu đãi đặc biệt khi mua sản phẩm của công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.

Các hoạt động team building, các sự kiện chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

