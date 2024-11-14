Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa nhà Flemington Tower, Số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

AgileOps là đối tác giải pháp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ CNTT của Atlassian, Google, HubSpot tại Việt Nam. Được thành lập vào tháng 11/2021, chỉ trong 2 năm, AgileOps đã nhanh chóng trở thành đối tác chính thức của các "ông lớn" trong ngành công nghệ như Atlassian, Google, và HubSpot tại Việt Nam. AgileOps phân phối các sản phẩm và cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, triển khai, và vận hành hệ thống hạ tầng CNTT cho các hãng phần mềm nổi tiếng trên thế giới, bao gồm:
Atlassian – Bộ phần mềm quản lý dự án, hỗ trợ làm việc nhóm, quản lý dịch vụ CNTT, và chia sẻ tri thức như Jira, Confluence, Jira Service Management.
Atlassian
Google – Bộ ứng dụng văn phòng, phần mềm email, dịch vụ lưu trữ đám mây và họp trực tuyến.
Google
HubSpot – Bộ phần mềm tự động hóa marketing và quản lý quan hệ khách hàng (CRM).
HubSpot
Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Kế toán nội bộ nhiệt huyết và chăm chỉ cho vị trí toàn thời gian. Nếu bạn có kiến thức về kế toán, tài chính, và năng hợp tác và mong muốn sử dụng những kỹ năng này để thúc đẩy thành công tài chính cho một công ty dịch vụ IT đang phát triển nhanh chóng, hãy ứng tuyển cho cơ hội hấp dẫn này. Đây là cơ hội tuyệt vời dành cho các bạn mới tốt nghiệp muốn bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính và kế toán.
Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán.
Phân loại, xử lý chứng từ, lập chứng từ kế toán theo đúng quy định.
Theo dõi, cập nhật số liệu kế toán, lập báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng.
Hỗ trợ công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.
Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về kế toán doanh nghiệp, kế toán thuế.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS

CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Flemington Tower - 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ARITO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ARITO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH STEFAN NGUYỄN NEXT LEVEL BASKETBALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH STEFAN NGUYỄN NEXT LEVEL BASKETBALL
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Hộ kinh doanh Ononmade làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hộ kinh doanh Ononmade
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH LANBENA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Ni Hao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Ni Hao
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI AN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI AN PHÁT
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VIETTABLET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH VIETTABLET
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO
7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BEEWOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BEEWOW
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TINHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TINHOME
8.5 - 16.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PFAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PFAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu TNHH MID Việt Nam
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Linh Sam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Linh Sam
7.5 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Flat World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Flat World
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NỘI THẤT- ĐIỆN MÁY CAO DUY
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH STARS GENERATION MEDIA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TM DV THANH BÌNH ELECTRIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH TM DV THANH BÌNH ELECTRIC
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FIRSTHUB LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FIRSTHUB LOGISTICS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH JOY JOURNEYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH JOY JOURNEYS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ UNI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm