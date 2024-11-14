Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa nhà Flemington Tower, Số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

AgileOps là đối tác giải pháp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ CNTT của Atlassian, Google, HubSpot tại Việt Nam. Được thành lập vào tháng 11/2021, chỉ trong 2 năm, AgileOps đã nhanh chóng trở thành đối tác chính thức của các "ông lớn" trong ngành công nghệ như Atlassian, Google, và HubSpot tại Việt Nam. AgileOps phân phối các sản phẩm và cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, triển khai, và vận hành hệ thống hạ tầng CNTT cho các hãng phần mềm nổi tiếng trên thế giới, bao gồm:

Atlassian – Bộ phần mềm quản lý dự án, hỗ trợ làm việc nhóm, quản lý dịch vụ CNTT, và chia sẻ tri thức như Jira, Confluence, Jira Service Management.

Atlassian

Google – Bộ ứng dụng văn phòng, phần mềm email, dịch vụ lưu trữ đám mây và họp trực tuyến.

Google

HubSpot – Bộ phần mềm tự động hóa marketing và quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

HubSpot

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Kế toán nội bộ nhiệt huyết và chăm chỉ cho vị trí toàn thời gian. Nếu bạn có kiến thức về kế toán, tài chính, và năng hợp tác và mong muốn sử dụng những kỹ năng này để thúc đẩy thành công tài chính cho một công ty dịch vụ IT đang phát triển nhanh chóng, hãy ứng tuyển cho cơ hội hấp dẫn này. Đây là cơ hội tuyệt vời dành cho các bạn mới tốt nghiệp muốn bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính và kế toán.

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán.

Phân loại, xử lý chứng từ, lập chứng từ kế toán theo đúng quy định.

Theo dõi, cập nhật số liệu kế toán, lập báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Hỗ trợ công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về kế toán doanh nghiệp, kế toán thuế.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGILEOPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin