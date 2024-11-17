Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý các giao dịch tại cửa hàng

Lên đơn trên phần mềm các hoạt động xuất – nhập hàng hóa

Theo dõi công nợ khách hàng liên quan

Theo dõi và thực hiện các hợp đồng mua bán với khách hàng theo đơn giá được chốt trước đó

Kiểm tra tồn kho/tồn quỹ hàng ngày

Lập báo cáo doanh thu theo ngày /tháng/quý hoặc theo yêu cầu của quản lý.

Tổng hợp các khoản chi phí bán hàng phát sinh

Quản lý chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động bán hàng của cửa hàng.

Đối chiếu công nợ các bộ phận ngày cuối tháng

Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi từ 25-35 tuổi

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương

Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc

Thành thạo phần mềm kế toán chuyên dụng và tin học văn phòng, phần mềm exel, word

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.0000.000 – 15.000.000 vnđ/tháng tùy theo năng lực.

+ Phép năm sau khi được nhận chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin