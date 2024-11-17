Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Kế toán nội bộ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 99 Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý các giao dịch tại cửa hàng
Lên đơn trên phần mềm các hoạt động xuất – nhập hàng hóa
Theo dõi công nợ khách hàng liên quan
Theo dõi và thực hiện các hợp đồng mua bán với khách hàng theo đơn giá được chốt trước đó
Kiểm tra tồn kho/tồn quỹ hàng ngày
Lập báo cáo doanh thu theo ngày /tháng/quý hoặc theo yêu cầu của quản lý.
Tổng hợp các khoản chi phí bán hàng phát sinh
Quản lý chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động bán hàng của cửa hàng.
Đối chiếu công nợ các bộ phận ngày cuối tháng
Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi từ 25-35 tuổi
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc
Thành thạo phần mềm kế toán chuyên dụng và tin học văn phòng, phần mềm exel, word
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.0000.000 – 15.000.000 vnđ/tháng tùy theo năng lực.
+ Phép năm sau khi được nhận chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐTV VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 37 ngõ 6 Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

