Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15A Hạ Đình, P. Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra chứng từ tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán các bộ phận gửi lên và tổng hợp số liệu

- Hạch toán chi sổ quỹ, ngân hàng phân hệ chi tiền;

- Hạch toán hóa đơn mua hàng;

- Lưu trữ hồ sơ thanh toán, hợp đồng, chứng từ mua hàng của công ty;

- Kiểm soát tồn kho;

- Xử lý các giấy tờ liên quan đến ngân hàng khi có phát sinh;

- Lên các báo cáo công việc trong phạm vi phụ trách;

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận/Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, kinh nghiệm từ 1 năm trở lên;

- Nhanh nhẹn, nhạy bén, trung thực;

- Thành thạo phần mềm kế toán.

- Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt word, excel);

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-10tr

- Lương tháng 13 (1-2 tháng lương), thưởng quý...

- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước, 12 ngày phép năm ngay sau ký HĐLĐ.

- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kì.

- Cơ hội được đào tạo và nâng cao năng lực bản thân;

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp;

- Các phúc lợi khác: tham quan du lịch (1-2 lần/năm), sinh nhật, hiếu/hỷ thưởng các ngày lễ, party,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM

