Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 5 Nguyễn Khả Trạc,Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý, vận hành các gian hàng trên Tiktok shop, shoppee, Lazada

Chạy quảng cáo nội sàn, tối ưu từ khóa

Làm việc với KAM tiktok cho các chương trình khuyến mãi của sàn

Phối hợp với phòng Marketing xây dựng, triển khai kế hoạch seeding, phát triển kênh Tiktok gắn với tiktok shop

Theo dõi và báo cáo cho quản lý các chỉ số quan trọng, phân tích và đề xuất giải pháp điều chỉnh chiến lược bán hàng theo thực tế, tìm kiếm giải pháp tăng số lượng đơn hàng...

Liên tục theo dõi và cập nhật các chính sách, thông tin, hoạt động của tiktok, tiktok shop.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương . Ưu tiên ứng viên đã làm tại công ty kinh doanh bán lẻ hoặc dịch vụ.

Thành thạo các tính năng và công cụ của sàn tiktok shop

Có kinh nghiệm với các mặt hàng chăm sóc cơ thể cho nam giới là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm chạy ads, làm báo cáo, phát triển chiến dịch

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề linh hoạt

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn: Từ 8-10 triệu VNĐ/ 1 tháng + % hoa hồng (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)

Phụ cấp tiền ăn trưa + phụ cấp gửi xe

Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin