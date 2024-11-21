Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH KVIC Partners làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49F1 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thu chi, theo dõi báo cáo dòng tiền hàng ngày

Chấm công, tính lương

Quản lý tài khoản ngân hàng công ty

Theo dõi, cung cấp số liệu công nợ khi có yêu cầu

Tổng hợp, lưu trữ chứng từ một cách khoa học

Cung cấp cho dịch vụ các chứng từ làm công bố (được hướng dẫn)

Theo dõi, hỗ trợ dịch vụ làm các thủ tục hải quan (được hướng dẫn)

Hỗ trợ đi nộp tiền ngân hàng khi cần

Các báo cáo hàng ngày

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp học đại học, cao đẳng ngành Tài chính - Kế Toán

Ưu tiên ứng viên biết BHXH

Thành thạo tin học văn phòng: word, excel

Tinh thần trách nhiệm cao và ham học hỏi

Tiếng Anh: đọc, hiểu tài liệu cơ bản

Ưu tiên các ứng viên sinh năm 1998 tới 2003 chưa lập gia đình.

Tại Công ty TNHH KVIC Partners Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.

Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty.

Nghỉ chiều T7 (tính lương cả ngày), Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KVIC Partners

