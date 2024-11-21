Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH KVIC Partners làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH KVIC Partners
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 49F1 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thu chi, theo dõi báo cáo dòng tiền hàng ngày
Chấm công, tính lương
Quản lý tài khoản ngân hàng công ty
Theo dõi, cung cấp số liệu công nợ khi có yêu cầu
Tổng hợp, lưu trữ chứng từ một cách khoa học
Cung cấp cho dịch vụ các chứng từ làm công bố (được hướng dẫn)
Theo dõi, hỗ trợ dịch vụ làm các thủ tục hải quan (được hướng dẫn)
Hỗ trợ đi nộp tiền ngân hàng khi cần
Các báo cáo hàng ngày
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp học đại học, cao đẳng ngành Tài chính - Kế Toán
Ưu tiên ứng viên biết BHXH
Thành thạo tin học văn phòng: word, excel
Tinh thần trách nhiệm cao và ham học hỏi
Tiếng Anh: đọc, hiểu tài liệu cơ bản
Ưu tiên các ứng viên sinh năm 1998 tới 2003 chưa lập gia đình.
Tại Công ty TNHH KVIC Partners Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.
Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty.
Nghỉ chiều T7 (tính lương cả ngày), Chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KVIC Partners
