Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Navee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Cao Thắng, phường 4, quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế định kì (Có kế toán thuế).

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm (sẵn sàng đào tạo sinh viên mới ra trường)

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định

Có kiến thức căn bản về quy trình kinh doanh của công ty

Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán).

Tại Công Ty Cổ Phần Navee Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ mát hàng năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Navee

