Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 19, Tòa nhà Flemington, số 182, Lê Đại Hành, P.15, Q. 11, TP.HCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thành thạo nghiệp vụ chuyên môn và các phần mềm kế toán

- Đảm bảo tính chính xác khi lập hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

- Căn cứ vào đơn hàng và phiếu xuất kho kế toán tiến hành xuất hóa đơn GTGT và đồng thời gửi email hóa đơn GTGT điện tử cho khách hàng

- Căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán công nợ nhập liệu vào Phần Mềm Kế Toán bán hàng và xuất kho hệ thống

- Theo yêu cầu ký gửi hàng bán của Phòng kinh doanh và yêu cầu chuyển kho của Phòng kế hoạch, Kế toán tiến hành xuất "Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý", "Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ"

- Theo dõi công nợ và một số công việc khác dưới sự phân công của cấp trên

- Thời gian bắt đầu làm việc từ tháng 11-12/2024 đến tháng 6-8/2025 tùy vào trao đổi trong phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học lực: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh Tế, Tài chính, Kế toán - Kiểm toán

- Kinh nghiệm: từ 1 năm

- Có nền tảng kiến thức tốt và thành thạo nghiệp vụ chuyên môn

- Thành thạo thao tác máy tính và các phần mềm kế toán

- Khả năng xử lý tình huống tốt và giao tiếp linh hoạt

- Có trách nhiệm với công việc

- Trung thực, cẩn trọng, tỉ mỉ.

Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc 8h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng cuối năm

- Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe, year end party...theo chính sách của công ty

- Môi trường thân thiện, thoải mái, chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực

- Phúc lợi đặc biệt khác dành cho nhân viên thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin