Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 27 Ngách 1 Ngõ 178 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.

- Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.

- Theo sự bố trí của thủ kho: sắp xếp hàng hóa, xuất hàng, nhập hàng…

- Kiểm tra hàng hoàn kho của khách hàng và nhập kho theo đúng quy định.

- Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Công ty. .

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ từ 24 đến 30 tuổi.

- Kinh nghiệm: từ 01 năm trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Kế toán kho.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thật thà, trung thực.

- Biết các thao tác tin học (word, excel,...) cơ bản. Sắp xếp công việc gọn gàng, nhẫn nại, tỉ mỉ, nhiệt tình cao.

- Ưu tiên ứng viên không mắc các tật khúc xạ (cận thị, loạn thị,...)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại kho dược, thiết bị y tế.

- Có xe máy

Tại Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8-10 triệu + phụ cấp thỏa thuận (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

- Được đi du lịch mỗi năm theo lịch của công ty

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội học tập, phát triển và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam

