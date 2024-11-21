Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH JUKI (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công ty JUKI, KCX. Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Kế toán nội bộ

Xuất hóa đơn, làm ủy nhiệm chi

Hạch toán các nghiệp vụ thu chi hàng ngày vào hệ thống phần mềm SAP

Kiểm tra đối chiếu, tổng hợp các tài khoản nghiệp vụ phát sinh và cuối kỳ

Theo dõi, đối chiếu công nợ, tiến độ thu tiền của khách hàng

Cập nhật và theo dõi hóa đơn đầu vào

Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng

Làm báo cáo công nợ phải thu, phải trả

Chuẩn bị tài liệu cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dự trù ngân sách thanh toán

Yêu Cầu Công Việc

Có bằng cao đẳng trở lên

Có kiến thức, kinh nghiệm kế toán nội bộ

Có tính tỉ mĩ, cẩn thận, thích những con số về kế toán

Tại Công ty TNHH JUKI (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9 đến 14 triệu VND (chưa có giờ làm thêm)

- Được cty đóng bảo hiểm theo luật

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo chính sách của công ty

- Phúc lợi hỗ trợ như nhà ở, đi lại, trách nhiệm, chuyên cần, bằng cấp,...

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Nghỉ 2 đến 3 ngày thứ 7 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH JUKI (VIỆT NAM)

