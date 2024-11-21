Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH JUKI (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH JUKI (VIỆT NAM)
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Công ty JUKI, KCX. Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Xuất hóa đơn, làm ủy nhiệm chi
Hạch toán các nghiệp vụ thu chi hàng ngày vào hệ thống phần mềm SAP
Kiểm tra đối chiếu, tổng hợp các tài khoản nghiệp vụ phát sinh và cuối kỳ
Theo dõi, đối chiếu công nợ, tiến độ thu tiền của khách hàng
Cập nhật và theo dõi hóa đơn đầu vào
Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng
Làm báo cáo công nợ phải thu, phải trả
Chuẩn bị tài liệu cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dự trù ngân sách thanh toán
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng cao đẳng trở lên
Có kiến thức, kinh nghiệm kế toán nội bộ
Có tính tỉ mĩ, cẩn thận, thích những con số về kế toán
Tại Công ty TNHH JUKI (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 9 đến 14 triệu VND (chưa có giờ làm thêm)
- Được cty đóng bảo hiểm theo luật
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo chính sách của công ty
- Phúc lợi hỗ trợ như nhà ở, đi lại, trách nhiệm, chuyên cần, bằng cấp,...
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
- Nghỉ 2 đến 3 ngày thứ 7 trong tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH JUKI (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
