Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
- Hồ Chí Minh: Trung tâm 4S Củ Chi
- Lô A1 Đường D4 KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Làm phiếu nhập, xuất kho và vào phần mềm
Chi thanh toán mua ngoài, thanh toán công tác phí
Lên bảng kê xuất hóa đơn cho khách
Làm đề xuất, hợp đồng sửa chữa hợp đồng hợp tác (nếu phát sinh)
Tập hợp hóa đơn, quyết toán, biên bản gửi khách hàng, bảo hiểm (nếu có)
Đòi nợ khách hàng, đối chiếu công nợ với khách hàng cuối tháng
Lên bảng chấm công hàng tháng
Hỗ trợ các công việc hành chính ở trung tâm
Đối chiếu hàng nhập của trung tâm với phòng kế toán
Tổng hợp các DNTT công tác phí, gửi lên cty
Tổng hợp làm DNTT, chi phí hoạt động, chi phí mua ngoài
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên môn: tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Kinh nghiệm làm việc: 02 năm trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản (8.000.000 – 10.000.000 đ/tháng) + Thưởng doanh số
Được làm việc trong môi trường văn minh, công bằng
Các chế độ đãi ngộ (lương tháng 13, thưởng lễ tết, các dịp đặc biệt...)
Đi du lịch, tiệc cuối năm hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
