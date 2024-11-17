Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trung tâm 4S Củ Chi - Lô A1 Đường D4 KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Làm phiếu nhập, xuất kho và vào phần mềm

Chi thanh toán mua ngoài, thanh toán công tác phí

Lên bảng kê xuất hóa đơn cho khách

Làm đề xuất, hợp đồng sửa chữa hợp đồng hợp tác (nếu phát sinh)

Tập hợp hóa đơn, quyết toán, biên bản gửi khách hàng, bảo hiểm (nếu có)

Đòi nợ khách hàng, đối chiếu công nợ với khách hàng cuối tháng

Lên bảng chấm công hàng tháng

Hỗ trợ các công việc hành chính ở trung tâm

Đối chiếu hàng nhập của trung tâm với phòng kế toán

Tổng hợp các DNTT công tác phí, gửi lên cty

Tổng hợp làm DNTT, chi phí hoạt động, chi phí mua ngoài

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên

Chuyên môn: tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm làm việc: 02 năm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH full lương

Thu nhập: Lương cơ bản (8.000.000 – 10.000.000 đ/tháng) + Thưởng doanh số

Được làm việc trong môi trường văn minh, công bằng

Các chế độ đãi ngộ (lương tháng 13, thưởng lễ tết, các dịp đặc biệt...)

Đi du lịch, tiệc cuối năm hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

