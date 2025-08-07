Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 227 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết
- Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần với sổ cái
- Lập báo cáo tài chính
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kế toán thuế trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong công ty thương mại / logistics / forwarder / xuất khẩu
- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao
- Trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp cao.
- Thái độ làm việc nghiêm túc, có thể gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15 triệu – 20 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động.
- Chế độ sinh nhật, kết hôn, sinh con… thưởng các ngày lễ tết, Lương tháng 13 (14, 15 tùy theo tình hình hoạt động công ty).
- Đi du lịch, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật và công ty.
- Được xét tăng lương theo định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

