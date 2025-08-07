Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 227 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết

- Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần với sổ cái

- Lập báo cáo tài chính

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kế toán thuế trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong công ty thương mại / logistics / forwarder / xuất khẩu

- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

- Thái độ làm việc nghiêm túc, có thể gắn bó lâu dài.

- Thái độ làm việc nghiêm túc, có thể gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15 triệu – 20 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động.

- Chế độ sinh nhật, kết hôn, sinh con… thưởng các ngày lễ tết, Lương tháng 13 (14, 15 tùy theo tình hình hoạt động công ty).

- Đi du lịch, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật và công ty.

- Được xét tăng lương theo định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HẢI

