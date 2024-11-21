Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Serepok Tower, số 56 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

- Theo dõi và quản lý thu, chi của công ty.

- Đối chiếu công nợ , lập hồ sơ thanh toán nội bộ, Khách hàng , nhà cung cấp ...

- Thực hiện thu phí hàng tháng, và xuất hóa đơn cho khách hàng.

- Rà soát, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán: Kiểm tra các chứng từ thanh toán bao gồm tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ.

- Đảm bảo Hạch toán đúng chuẩn mực kế toán và hợp lý luật thuế hiện hành.

- Theo dõi và quản lý công nợ với khách hàng và nhà cung cấp (nếu có).

- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai (hàng tháng/quý, hàng năm).

- In sổ sách, sắp xếp, lưu trữ chứng từ theo quy định.

- Lập báo cáo nội bộ, báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

- Chịu trách nhiệm về công tác hành chính của Công ty.

- Quản lý thời gian nhân viên, hội nhập văn hóa công ty của nhân viên.

- Thực hiện các công việc liên quan khác do cấp trên giao.

- Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm với công việc tương đương.

- Biết sử dụng phần mềm Misa

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kế toán – Kiểm toán.

- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng Word, Excel thành thạo.

- Nắm chắc kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kế toán, quản lý tài chính, thu chi.

- Nắm rõ các quy định pháp luật về kế toán, thuế và các nghiệp vụ liên quan.

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung trực, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Serepok Thì Được Hưởng Những Gì

- Work-life balance, môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Chỉ làm từ thứ 2 - thứ 6 (nghỉ thứ 7 và CN).

- Du lịch trong nước - nước ngoài hàng năm.

- Có các hoạt động thể thao thường niên (giải chạy marathon).

- Được cấp máy tính laptop riêng, màn hình lớn, locker cá nhân, bàn cá nhân lớn, ghế công thái học.

- Quầy Pantry cung cấp miễn phí nước uống, trà, cafe, mì gói.

- Được ăn liên hoan vào một số ngày lễ.

- Ngày sinh nhật, Lễ Tết được thưởng tùy theo chính sách công ty.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.

- Lương tháng thứ 13, nghỉ phép 12 ngày/năm.

- Review lương 6 tháng - 1 năm/lần.

