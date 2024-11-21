Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần Serepok
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty Cổ phần Serepok

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Serepok

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Serepok Tower, số 56 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Theo dõi và quản lý thu, chi của công ty.
- Đối chiếu công nợ , lập hồ sơ thanh toán nội bộ, Khách hàng , nhà cung cấp ...
- Thực hiện thu phí hàng tháng, và xuất hóa đơn cho khách hàng.
- Rà soát, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán: Kiểm tra các chứng từ thanh toán bao gồm tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ.
- Đảm bảo Hạch toán đúng chuẩn mực kế toán và hợp lý luật thuế hiện hành.
- Theo dõi và quản lý công nợ với khách hàng và nhà cung cấp (nếu có).
- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai (hàng tháng/quý, hàng năm).
- In sổ sách, sắp xếp, lưu trữ chứng từ theo quy định.
- Lập báo cáo nội bộ, báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.
- Chịu trách nhiệm về công tác hành chính của Công ty.
- Quản lý thời gian nhân viên, hội nhập văn hóa công ty của nhân viên.
- Thực hiện các công việc liên quan khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm với công việc tương đương.
- Biết sử dụng phần mềm Misa
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kế toán – Kiểm toán.
- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng Word, Excel thành thạo.
- Nắm chắc kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kế toán, quản lý tài chính, thu chi.
- Nắm rõ các quy định pháp luật về kế toán, thuế và các nghiệp vụ liên quan.
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung trực, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Serepok Thì Được Hưởng Những Gì

- Work-life balance, môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Chỉ làm từ thứ 2 - thứ 6 (nghỉ thứ 7 và CN).
- Du lịch trong nước - nước ngoài hàng năm.
- Có các hoạt động thể thao thường niên (giải chạy marathon).
- Được cấp máy tính laptop riêng, màn hình lớn, locker cá nhân, bàn cá nhân lớn, ghế công thái học.
- Quầy Pantry cung cấp miễn phí nước uống, trà, cafe, mì gói.
- Được ăn liên hoan vào một số ngày lễ.
- Ngày sinh nhật, Lễ Tết được thưởng tùy theo chính sách công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.
- Lương tháng thứ 13, nghỉ phép 12 ngày/năm.
- Review lương 6 tháng - 1 năm/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Serepok

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Serepok

Công ty Cổ phần Serepok

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Serepok, số 56 Nguyễn Đình Chiểu, Dakao, Quận 1, HCMC.

