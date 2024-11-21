Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Serepok
- Hồ Chí Minh: Serepok Tower, số 56 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Theo dõi và quản lý thu, chi của công ty.
- Đối chiếu công nợ , lập hồ sơ thanh toán nội bộ, Khách hàng , nhà cung cấp ...
- Thực hiện thu phí hàng tháng, và xuất hóa đơn cho khách hàng.
- Rà soát, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán: Kiểm tra các chứng từ thanh toán bao gồm tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ.
- Đảm bảo Hạch toán đúng chuẩn mực kế toán và hợp lý luật thuế hiện hành.
- Theo dõi và quản lý công nợ với khách hàng và nhà cung cấp (nếu có).
- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai (hàng tháng/quý, hàng năm).
- In sổ sách, sắp xếp, lưu trữ chứng từ theo quy định.
- Lập báo cáo nội bộ, báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.
- Chịu trách nhiệm về công tác hành chính của Công ty.
- Quản lý thời gian nhân viên, hội nhập văn hóa công ty của nhân viên.
- Thực hiện các công việc liên quan khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng phần mềm Misa
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kế toán – Kiểm toán.
- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng Word, Excel thành thạo.
- Nắm chắc kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kế toán, quản lý tài chính, thu chi.
- Nắm rõ các quy định pháp luật về kế toán, thuế và các nghiệp vụ liên quan.
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung trực, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tại Công ty Cổ phần Serepok Thì Được Hưởng Những Gì
- Chỉ làm từ thứ 2 - thứ 6 (nghỉ thứ 7 và CN).
- Du lịch trong nước - nước ngoài hàng năm.
- Có các hoạt động thể thao thường niên (giải chạy marathon).
- Được cấp máy tính laptop riêng, màn hình lớn, locker cá nhân, bàn cá nhân lớn, ghế công thái học.
- Quầy Pantry cung cấp miễn phí nước uống, trà, cafe, mì gói.
- Được ăn liên hoan vào một số ngày lễ.
- Ngày sinh nhật, Lễ Tết được thưởng tùy theo chính sách công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.
- Lương tháng thứ 13, nghỉ phép 12 ngày/năm.
- Review lương 6 tháng - 1 năm/lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Serepok
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
