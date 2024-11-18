Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Gia Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33/B4 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết lập quy trình thanh toán, mua hàng, công nợ, kiểm soát chi phí, hàng tồn kho.

- Tổng hợp số liệu

- Thực hiện các công việc do kế toán trưởng yêu cầu

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên

-THÀNH THẠO TIẾNG TRUNG

-Chấp hành nội quy công ty

- Tinh thần trách nhiệm cao

- Chịu được áp lực công việc

- Nữ tuổi từ 25 tới 40

- Năng nổ nhiệt tình, cẩn thận

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Gia Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương tháng 13

- Tham gia Bảo hiểm xã hội đầy đủ, du lịch hằng năm

- Phụ cấp cơm trưa

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Gia Hoàng

