Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 23 Đường 14 KĐT Lake View City Phường An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Theo dõi thu chi – cuối ngày báo cáo quỹ lên cấp trên.

- Theo dõi nhập – xuất – tồn hàng hóa và lên đơn nhập hàng từ NCC.

- Theo dõi và xuất đơn hàng cho khách – theo dõi công nợ và thu nợ khách hàng.

- Tính lương nhân viên.

- Báo giá, làm hợp đồng với khách hàng.

- Các công việc khác theo sự yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng phần mềm misa

- Trình độ Cao Đẳng trở lên

- Độ tuổi: Từ 25, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ

- Cẩn thận, tỷ mỹ, chịu khó

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, có thể độc lập trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại.

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao, tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8 đến 10 triệu

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Tham gia bảo hiểm, du lịch .

- Nghỉ lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin