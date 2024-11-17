Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 203 đường 325 Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 8, Tp.HCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận đơn đặt hàng, soạn thảo và thương thảo thống nhất nội dung điều khoản của hợp đồng.

Hoàn thành hồ sơ giao hàng và kết hợp với bộ phận kho để theo dõi giao hàng hóa cho khách hàng.

Có thể được đào tạo thêm các phần hành về thuế, bảo hiểm và lương... theo hướng dẫn tận tình của Kế Toán Trưởng

Kết hợp với bộ phận quản ký kho, đối chiếu số liệu giữa dữ liệu tổng hợp và chi tiết

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định của công ty và quy chuẩn của cơ quan thuế

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên nữ

Kinh nghiệm: 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho công ty thương mại, xây dựng hay nhập khẩu hàng hóa.

Thuần thục những quy định của nhà nước về quản lý tài chính, kế toán hiện hành của Công ty

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, cầu tiến.

Có khả năng giao tiếp và chủ động trong công việc.

Làm việc có tâm và có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty.

Trình độ: Đại học/ Cao đẳng – Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Thương Mại hoặc tương đương

Trình độ tin học: MS Word: Tốt -MS Excel: Tốt - MS Power Point: Tốt ; Misa: tốt

Tại Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, từ 8:00AM - 5:00PM. Thứ 7: 8:00 -12:00.

Hỗ trợ ăn trưa tại căn tin công ty

Ngoài khoản lương chính, sẽ được hưởng thêm thưởng theo doanh số của phòng kinh doanh và hiệu quả kinh doanh mang lại vào cuối năm, thưởng thâm niên từ năm thứ 3 trở đi.

Môi trường làm việc năng động, với những đống nghiệp trẻ có năng lực và tinh thần làm việc theo nhóm tốt.

Đươc cung cấp đồng phục, máy tính, điện thoại để làm việc. Được tổ chức sinh nhật và đi du lịch thường niên.

Tham gia bảo hiểm theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh

