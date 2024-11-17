Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh
- Hồ Chí Minh: số 203 đường 325 Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 8, Tp.HCM, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tiếp nhận đơn đặt hàng, soạn thảo và thương thảo thống nhất nội dung điều khoản của hợp đồng.
Hoàn thành hồ sơ giao hàng và kết hợp với bộ phận kho để theo dõi giao hàng hóa cho khách hàng.
Có thể được đào tạo thêm các phần hành về thuế, bảo hiểm và lương... theo hướng dẫn tận tình của Kế Toán Trưởng
Kết hợp với bộ phận quản ký kho, đối chiếu số liệu giữa dữ liệu tổng hợp và chi tiết
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định của công ty và quy chuẩn của cơ quan thuế
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng và Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho công ty thương mại, xây dựng hay nhập khẩu hàng hóa.
Thuần thục những quy định của nhà nước về quản lý tài chính, kế toán hiện hành của Công ty
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, cầu tiến.
Có khả năng giao tiếp và chủ động trong công việc.
Làm việc có tâm và có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty.
Trình độ: Đại học/ Cao đẳng – Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Thương Mại hoặc tương đương
Trình độ tin học: MS Word: Tốt -MS Excel: Tốt - MS Power Point: Tốt ; Misa: tốt
Tại Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa tại căn tin công ty
Ngoài khoản lương chính, sẽ được hưởng thêm thưởng theo doanh số của phòng kinh doanh và hiệu quả kinh doanh mang lại vào cuối năm, thưởng thâm niên từ năm thứ 3 trở đi.
Môi trường làm việc năng động, với những đống nghiệp trẻ có năng lực và tinh thần làm việc theo nhóm tốt.
Đươc cung cấp đồng phục, máy tính, điện thoại để làm việc. Được tổ chức sinh nhật và đi du lịch thường niên.
Tham gia bảo hiểm theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Môi Trường Hành Trình Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
