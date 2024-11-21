Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện công tác kế toán nội bộ của công ty xây dựng

Theo dõi, kiểm soát các khoản thu, chi, công nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán theo quy định.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin kế toán.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty xây dựng.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS

