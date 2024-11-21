Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41L ĐƯỜNG 11, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện công tác kế toán nội bộ của công ty xây dựng
Theo dõi, kiểm soát các khoản thu, chi, công nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán theo quy định.
Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin kế toán.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty xây dựng.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS
