Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Lai xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết lập, hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán.

• Lập và kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định của pháp luật và luật thuế Việt Nam

• Thực hiện các báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu quản trị của công ty.

• Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

• Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính – kinh doanh, đưa ra cảnh báo và đề xuất cải tiến.

• Triển khai và thực hiện việc quyết toán thuế, thuế TNCN ...

• Làm việc với các cơ quan liên quan: Thuế, Ngân hàng, ….

• Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán.

• Có ít nhất 03 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng.

• Giới tính: Nữ

• Có kinh nghiệm về quyết toán Thuế.

• Nắm vững chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, Luật kế toán, Luật thuế ....

• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất.

• Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, Excel.

• Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo.

• Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực,chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: Thỏa thuận theo năng lực

• Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, cơ hội tăng lương.

• Đóng BHXH theo quy định

• Hưởng đầy đủ các chế độ lễ, tết, hiếu hỉ, sinh nhật....

• Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (thứ Hai - thứ Bảy). Nghỉ Chủ nhật, 01 ngày thứ 7 cuối tháng và các ngày lễ Tết theo quy định.

• Phụ cấp ăn trưa tại công ty.

• Địa điểm làm việc: Số 3, Lô 5, Khu công nghiệp Lai xá, Hoài Đức, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam

