Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LAM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40/17/12 Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra công nợ khách hàng.

Thu tiền khách hàng.

Thu chi nội bộ.

Thống kê thu chi hằng ngày.

Nhập số liệu thống kê

Xuất hóa đơn,kiểm tra hóa đơn

Chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp, nói chuyện trao đổi lưu loát với khách hàng.

Đạo đức tốt, thật thà, chăm chỉ siêng năng,trung thực, đặt quyền lợi công ty lên hàng đầu

Ưu tiên ứng viên ở các quận lân cận: Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LAM SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: từ 8-15 triệu (có thể thỏa thuận theo năng lực).

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm BHYT, BHXH theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo quy định nhà nước.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty.

Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 7. Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LAM SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.