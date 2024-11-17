Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Nội bộ

Kiểm tra và lập phiếu thu, chi các khoản thực tế phát sinh tại doanh nghiệp, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản phát sinh.

Lập chứng từ xuất nhập hàng căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi.

Theo dõi đối chiếu công nợ nhà cung cấp hàng ngày, hàng tháng. Lên kế hoạch thanh toán công nợ theo định kỳ và đến hạn.

Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí

In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo Công ty theo quy định

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Thuế

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính;

Kê khai và xử lý các vấn đề liên quan về thuế

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.