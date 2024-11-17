Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa
- Hồ Chí Minh: 58 Thích Bửu Đăng, phường 1, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nội bộ
Kiểm tra và lập phiếu thu, chi các khoản thực tế phát sinh tại doanh nghiệp, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản phát sinh.
Lập chứng từ xuất nhập hàng căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi.
Theo dõi đối chiếu công nợ nhà cung cấp hàng ngày, hàng tháng. Lên kế hoạch thanh toán công nợ theo định kỳ và đến hạn.
Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí
In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo Công ty theo quy định
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Thuế
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính;
Kê khai và xử lý các vấn đề liên quan về thuế
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa,...
Sử dụng thành thạo MS Office: Word, Excel,...
Biết tổ chức và sắp xếp công việc
Tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ thứ 7 cuối cùng của tháng
- 12 ngày phép có lương/năm
- Lương tháng 13, du lịch, nghỉ mát,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
