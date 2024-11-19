Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG DUNG
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG DUNG

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG DUNG

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 533 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Theo dõi công nợ khách hàng, Công nợ nhà cung cấp số nợ quá hạn và Báo cáo số liệu hằng tuần.
- Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng.
- Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty
- Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty, khách hàng, nhà cung cấp.
- Lập thông báo thanh toán công nợ
- Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp
- Theo dõi thu chi tiền mặt hằng ngày và 1 số công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc vị trí kế toán - tài chính.
- Có chuyên môn nghiệp vụ kế toán- tài chính
- Sử dụng máy tính thành thạo, phần mềm kế toán MISA, word- excel, tin học văn phòng.
- Tư duy nhanh nhẹn, tháo vát. Tính cách trung thực, hiền lành

Tại CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, than thiện, có cơ hội thăng tiến cao
- Nhân viên được hưởng mức lương cơ bản: 9-12 Triệu đồng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật hiện hành: BHYT, BHXH
- Phát triển, đào tạo kỹ năng theo yêu cầu công việc, theo định hướng phát triển của công ty;
- Tăng lương theo quy chế công ty 1 năm 1 lần + thưởng theo doanh số kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG DUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG DUNG

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG DUNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40/14 Tân Thành, Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

