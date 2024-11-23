Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 9 Triệu

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM

Mức lương
Đến 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: N1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Đến 9 Triệu

Nhập chi phí nhà xe, phí chi hộ... lên hệ thống.
Tập hợp đầy đủ hoá đơn, chứng từ liên quan đến các chi phí đã nhập lên hệ thống (đặc biệt chi phí chi hộ với thời hạn T+5 theo quy định của Công ty).
Làm công nợ cho khách hàng.
Làm báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Thành thạo Excel và các hàm công thức
Có 1 năm kinh nghiệm
Biết sử dụng các phần mềm kế toán như misa.
Chủ động trong công việc, cẩn thận tỉ mỉ với số liệu.

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 9 triệu (thử việc 85%)
Được hưởng phụ cấp ăn trưa và hoa hồng khi lên chính thức
Được đóng BHXH đầy đủ, chế độ nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định nhà nước
Có bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được training đầy đủ, đồng nghiệp hòa đồng giúp đỡ lẫn nhau
Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 ngõ 196 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

