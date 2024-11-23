Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 9 Triệu

Mức lương Đến 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: N1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Đến 9 Triệu

Nhập chi phí nhà xe, phí chi hộ... lên hệ thống.

Tập hợp đầy đủ hoá đơn, chứng từ liên quan đến các chi phí đã nhập lên hệ thống (đặc biệt chi phí chi hộ với thời hạn T+5 theo quy định của Công ty).

Làm công nợ cho khách hàng.

Làm báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Thành thạo Excel và các hàm công thức

Có 1 năm kinh nghiệm

Biết sử dụng các phần mềm kế toán như misa.

Chủ động trong công việc, cẩn thận tỉ mỉ với số liệu.

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 9 triệu (thử việc 85%)

Được hưởng phụ cấp ăn trưa và hoa hồng khi lên chính thức

Được đóng BHXH đầy đủ, chế độ nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định nhà nước

Có bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được training đầy đủ, đồng nghiệp hòa đồng giúp đỡ lẫn nhau

Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin