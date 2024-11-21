Tuyển Kế toán nội bộ HKD CTC VEGAN LIFESTYLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán nội bộ HKD CTC VEGAN LIFESTYLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

HKD CTC VEGAN LIFESTYLE
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
HKD CTC VEGAN LIFESTYLE

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại HKD CTC VEGAN LIFESTYLE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5A Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập và theo dõi báo cáo KQHĐKD, BC Tồn kho, cân đối kế toán...
- Báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách hàng năm.
- Phân tích biến động tồn kho - doanh thu và các loại báo cáo khác phục vụ mục đích phân tích tài chính.
- Tư vấn cho ban lãnh đạo xây dựng hệ thống thu thập và thông tin tài chính trên cơ sở đầy đủ, chi tiết và dễ dàng so sánh, đối chiếu qua các thời kỳ
- Báo cáo Thuế và các hoạt động liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ-ĐH trở lên các ngành tài chính kế toán
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Kế toán
- Thành thạo vi tính văn phòng và hạch toán tài chính.
- Kỹ năng tư duy / phân tích / tổng hợp số liệu, báo cáo
- Chân thành, nhiệt tình, có chí cầu tiến
- Thái độ nghiêm túc khi làm việc

Tại HKD CTC VEGAN LIFESTYLE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: 6-10 triệu/tháng
+ Phúc lợi cá nhân khác như bảo hiểm theo chế độ Nhà Nước, team building du lịch hàng năm, phụ cấp ăn trưa, thưởng nóng...
+ Làm trong môi trường trẻ trung, năng động, phát triển nhanh.
+ Cơ hội thăng tiến và nắm giữ vị trí cao khi công ty phát triển mạnh trong thời gian tới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HKD CTC VEGAN LIFESTYLE

Liên Hệ Công Ty

HKD CTC VEGAN LIFESTYLE

HKD CTC VEGAN LIFESTYLE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 3/14 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú. Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

