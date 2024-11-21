Tuyển Kế toán nội bộ HKD CTC VEGAN LIFESTYLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5A Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Lập và theo dõi báo cáo KQHĐKD, BC Tồn kho, cân đối kế toán...

- Báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách hàng năm.

- Phân tích biến động tồn kho - doanh thu và các loại báo cáo khác phục vụ mục đích phân tích tài chính.

- Tư vấn cho ban lãnh đạo xây dựng hệ thống thu thập và thông tin tài chính trên cơ sở đầy đủ, chi tiết và dễ dàng so sánh, đối chiếu qua các thời kỳ

- Báo cáo Thuế và các hoạt động liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp CĐ-ĐH trở lên các ngành tài chính kế toán

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Kế toán

- Thành thạo vi tính văn phòng và hạch toán tài chính.

- Kỹ năng tư duy / phân tích / tổng hợp số liệu, báo cáo

- Chân thành, nhiệt tình, có chí cầu tiến

- Thái độ nghiêm túc khi làm việc

Phúc Lợi Tại HKD CTC VEGAN LIFESTYLE

+ Mức lương: 6-10 triệu/tháng

+ Phúc lợi cá nhân khác như bảo hiểm theo chế độ Nhà Nước, team building du lịch hàng năm, phụ cấp ăn trưa, thưởng nóng...

+ Làm trong môi trường trẻ trung, năng động, phát triển nhanh.

+ Cơ hội thăng tiến và nắm giữ vị trí cao khi công ty phát triển mạnh trong thời gian tới.

Cách Thức Ứng Tuyển

