Tuyển Kế toán công nợ Tập đoàn BRG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Tập đoàn BRG
- Hải Phòng: Sân Gôn RUBY TREE
- Khu dân cư số 8 đường 353, phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thu thập, kiểm tra thông tin kế toán để lập các bút toán hạch toàn kế toán (mảng Golf, Bất động sản)
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả; lập các báo cáo công nợ phải thu, phải trả định kỳ XDCB và hoạt động chuyển nhượng BĐS
- Kiểm tra đối chiếu invoice, hóa đơn, báo cáo bán hàng từ bộ phận lễ tân
- Định kỳ hàng tháng kiểm tra và đối chiếu doanh thu với tiền thu từ bộ phận lễ tân.
- Theo dõi, hạch toán tăng, giảm tài sản cố định, công cụ dụng cụ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint...)
- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên
Hỗ trợ ăn trưa
Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết
Khám sức khỏe định kỳ
Môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, thân thiện
Được đào tạo chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI