Tuyển Kế toán công nợ Tập đoàn BRG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Sân Gôn RUBY TREE - Khu dân cư số 8 đường 353, phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, kiểm tra thông tin kế toán để lập các bút toán hạch toàn kế toán (mảng Golf, Bất động sản)

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả; lập các báo cáo công nợ phải thu, phải trả định kỳ XDCB và hoạt động chuyển nhượng BĐS

- Kiểm tra đối chiếu invoice, hóa đơn, báo cáo bán hàng từ bộ phận lễ tân

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra và đối chiếu doanh thu với tiền thu từ bộ phận lễ tân.

- Theo dõi, hạch toán tăng, giảm tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính...

- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint...)

- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, khám sức khỏe, thưởng Lễ tết, hiếu hỉ...

Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên

Hỗ trợ ăn trưa

Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết

Khám sức khỏe định kỳ

Môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, thân thiện

Được đào tạo chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

