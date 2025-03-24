Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM ( HD BANK ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch kinh doanh mảng KHCN của cụm Chi nhánh (bao gồm Chi nhánh và các PGD trực thuộc)

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh bán lẻ tại cụm Chi nhánh.

a. Quản lý các hoạt động bán hàng của cụm chi nhánh:

- Xem xét kết quả kinh doanh hàng ngày của CV QHKHCN.

- Hướng dẫn bán hàng cho các CV QHKHCN.

b. Đảm bảo cụm chi nhánh luôn thực hiện đúng KPIs hàng tháng.

c. Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực & tham mưu cho Giám đốc chi nhánh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

d. Cùng Giám đốc chi nhánh & Khối khách hàng cá nhân thực hiện huấn luyện, giới thiệu sản phẩm, đóng góp ý kiến cho các chiến dịch bán hàng của khối nghiệp vụ.

e. Phát triển và quản lý quan hệ với các khách hàng lớn và các đối tác khác.

f. Giám sát chất lượng khoản vay cá nhân.

g. Tham gia thẩm định và phê duyệt cấp tín dụng theo quy định HDBank từng thời kỳ.

3. Quản lý Nhân sự bán lẻ.

a. Giám sát và quản lý hiệu quả bán hàng so với chi tiêu và ngân sách.

- Giám sát chỉ tiêu/KPIs của từng các nhân trong nhóm KHCN.

- Xem các báo cáo trực tiếp về thực hiện công việc.

b. Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm khách hàng cá nhân tại cụm chi nhánh.