Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực thi kế hoạch kinh doanh, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển khu vực kinh doanh được chỉ định bởi cấp trên trực tiếp (1 vị trí chịu trách nhiệm khu vực miền Bắc - Hà Nội và 1 vị trí chịu trách nhiệm khu vực miền Trung - Đà Nẵng/ Quảng Nam)

Chăm sóc khách hàng hiện tại và hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến chiến lược kinh doanh

Tham mưu cho cấp trên trực tiếp những thông tin về khách hàng, sản phẩm theo xu hướng thị trường và thông tin về ngành hàng.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hơn 3 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh kênh GT hoặc Horeca ( ngành hàng FMCG/FnB), sẵn sàng với công việc di chuyển nhiều

Giao tiếp trôi chảy và có sự thuyết phục, ưu tiên hiểu biết về thị trường tại khu vực ứng tuyển

Tính cách trung thực, chịu khó và cầu tiến; Tác phong lịch sự và nói chuyện dễ nghe

Có khả năng tổng hợp số liệu báo cáo và phân tích là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động về BHXH, nghỉ phép, nghỉ Tết, Lễ... khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên

Làm việc trong môi trường thân thiện và hòa đồng

Có cơ hội học hỏi và phát triển khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN

