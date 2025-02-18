Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,300 USD

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,300 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Mức lương
800 - 1,300 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 800 - 1,300 USD

• Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty
• Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành
lập, thay đổi, đăng ký kinh doanh ...
• Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ
sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo
đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của
Nhà nước
• Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định
• Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân
công. Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo
quyền lợi cho công ty
• Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư... liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty
• Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của công
ty
• Đảm bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của công ty hợp pháp
• Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật
• Cố vấn cho Ban Giám đốc về pháp luật
• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp
• Chịu trách nhiệm báo cáo trước cấp quản lý trực tiếp các công việc được giao.

Với Mức Lương 800 - 1,300 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Là cử nhân Luật trở lên, ưu tiên những người đã có thẻ Luật sư.
• Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế Doanh nghiệp
• Yêu cầu sử dụng Tiếng Anh trong việc thương thảo, đàm phán với đối tác và soạn
thảo các Hợp đồng, văn bản, quy định.
• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
• Giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, linh hoạt.
• Có ý thức chấp hành sự phân công của tổ chức
• Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office
• Trung thực, cẩn thận và nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 800$ - 1200$
• Hưởng 12+4 ngày phép/năm
• Teambuilding, du lịch cùng công ty
• Môi trường trẻ, giờ làm việc linh động: 6h45p/ngày Thứ 2-6
• Tiếp cận môi trường Fintech và Chứng khoán, được thực hiện nhiều mảng trong công ty từ
thiết kế sản phẩm, xây dựng sản phẩm, tăng trưởng đến vận hành
• Học hỏi, trải nghiệm và tiếp cận với các chuyên gia trong mảng đầu tư tài chính
• Thoải mái đưa ra ý tưởng, được thực hiện và được thử thách những cơ hội mới
• Các chế độ khác theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

